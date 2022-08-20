В Волгоградской области женщина избила сожителя металлическим прутом и облила кислотой

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Женщина полностью признала вину.

В Волгоградской области женщина избила сожителя металлическим прутом и облила кислотой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инцидент произошел в апреле 2022 года в хуторе Самолшинский. Между 44-летним мужчиной и его 26-летней сожительницей произошла ссора на почве ревности. Женщина два раза ударила сожителя по голове металлическим прутом, а после облила уксусной кислотой.

С открытым переломом черепа и химическими ожогами лица и тела пострадавшего доставили в больницу.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Женщина полностью признала вину. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде из-за четырех несовершеннолетних детей.

Материалы дела направили в суд.