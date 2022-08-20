В Рязанскую область для тушения лесных пожаров прибудет дополнительная техника

Об этом после встречи с главой Минприроды сообщил Павел Малков.

В Рязанскую область для тушения лесных пожаров прибудет дополнительная техника. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков на странице в соцсети «ВКонтакте» .

Ситуацию чиновник обсудил с главой Минприроды Александром Козловым. Министр прибыл в область в субботу, 20 августа.

По словам Малкова, основной метод тушения возгораний — создание минерализированных полос для отсечения пожара и пролив водой, в том числе при участии авиации. На совещании глава региона обсудил с Козловым привлечение дополнительных сил. В частности, к четырем самолетам, поступившим в регион (два Ил-76 и два Бе-200), могут поступить еще три.

Также планируется увеличить число вертолетов (на данный момент, их семь). Они будут сбрасывать воду по кромке пожара. Помимо этого, по словам главы региона, облеты будут проходить раз в два часа. «Это необходимо для оценки обстановки — реальную картину можно получить только с воздуха», — отметил Малков.

По словам врио губернатора, на тушении задействовали более 800 человек — среди них мобильные отряды МЧС, Рослесхоза, других регионов. Используются 135 единиц наземной техники. Ночью в регион прибыли еще 40 десантников-парашютистов.

Общая площадь, пройденная пожаром — около 6,5 тысячи гектара. Площадь активного горения практически не изменилась.

Малков отметил, что пожароопасная обстановка в области остается напряженной. Погодные условия он назвал неблагоприятными из-за отсутствия дождя и сильного ветра.

«В целом, ситуация контролируемая, непосредственной угрозы для населенных пунктов нет. Пожар в основном ограничен, опахан тяжелой техникой», — заверил глава региона.