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В Рязанской области за сутки выявили 383 новых случая коронавируса
Данные на 20 августа привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 383 новых случая коронавируса. Данные на субботу, 20 августа, привел федеральный оперштаб.

Всего в регионе зафиксировали 127 681 случай COVID-19. Выздоровели за сутки 112 пациента. Число вылечившихся достигло в области 121 323. За день госпитализировали шесть человек.

За сутки в России выявили 40 010 случаев коронавируса. Всего за период пандемии зафиксировали 19 077 674 случаев COVID-19. Умерли за сутки 69 человек. Всего жертвами коронавируса стали 383 496 россиян. Выздоровели за день 24 222, всего — 18 262 350.