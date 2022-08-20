В Рязанской области за сутки выявили 383 новых случая коронавируса
Данные на 20 августа привел федеральный оперштаб.
В Рязанской области за сутки выявили 383 новых случая коронавируса. Данные на субботу, 20 августа, привел федеральный
Всего в регионе зафиксировали 127 681 случай COVID-19. Выздоровели за сутки 112 пациента. Число вылечившихся достигло в области 121 323. За день госпитализировали шесть человек.
За сутки в России выявили 40 010 случаев коронавируса. Всего за период пандемии зафиксировали 19 077 674 случаев COVID-19. Умерли за сутки 69 человек. Всего жертвами коронавируса стали 383 496 россиян. Выздоровели за день 24 222, всего — 18 262 350.