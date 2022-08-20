В Рязани задержали 41-летнего мужчину с наркотиками

На него завели уголовное дело.

В Рязани задержали 41-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщило региональное управление МВД .

Инцидент произошел вечером на улице Кальной.

Патрульные, усиленные кинологом с собакой, обратили внимание на одного из прохожих. Увидев полицейских, мужчина повел себя нервозно и суетливо. Он пытался избежать встречи, но его остановили.

Полицейские предположили, что 41-летний мужчина может быть причастен к нелегальному обороту наркотиков. На место прибыли оперативники. В кармане у рязанца нашли сверток с 1,05 грамма производного N-метилэфедрона.

На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»).