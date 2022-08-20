В Рязани задержали 41-летнего мужчину с наркотиками
На него завели уголовное дело.
В Рязани задержали 41-летнего мужчину с наркотиками. Об этом сообщило
Инцидент произошел вечером на улице Кальной.
Патрульные, усиленные кинологом с собакой, обратили внимание на одного из прохожих. Увидев полицейских, мужчина повел себя нервозно и суетливо. Он пытался избежать встречи, но его остановили.
Полицейские предположили, что 41-летний мужчина может быть причастен к нелегальному обороту наркотиков. На место прибыли оперативники. В кармане у рязанца нашли сверток с 1,05 грамма производного N-метилэфедрона.
На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»).