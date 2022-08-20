В Рязани патрульные нашли пропавшую без вести девушку

На рязанку обратили внимание на улице Энгельса.

В Рязани нашли пропавшую без вести девушку. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД .

Во время патрулирования на улице Энгельса полицейские обратили внимание на прохожую. Она подходила по ориентировке как без вести пропавшая.

Пообщавшись с ней, патрульные установили личность женщины. Выяснилось, что более недели назад ее мать обратилась в полицию. Она заявила, что дочь ушла из дома в Рязанском районе и не выходила на связь с тех пор.

Женщину препроводили в отдел полиции и опросили. Заявительнице сообщили, что дочь надйена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.