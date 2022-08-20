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В Рязани патрульные нашли пропавшую без вести девушку
На рязанку обратили внимание на улице Энгельса.

В Рязани нашли пропавшую без вести девушку. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Во время патрулирования на улице Энгельса полицейские обратили внимание на прохожую. Она подходила по ориентировке как без вести пропавшая.

Пообщавшись с ней, патрульные установили личность женщины. Выяснилось, что более недели назад ее мать обратилась в полицию. Она заявила, что дочь ушла из дома в Рязанском районе и не выходила на связь с тех пор.

Женщину препроводили в отдел полиции и опросили. Заявительнице сообщили, что дочь надйена, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.