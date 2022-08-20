В Клепиковском районе остановили пьяного пенсионера на «девятке». Об этом
В пятницу, 19 августа в деревне Мягково полицейские остановили «ВАЗ-21093» для проверки документов.
У 65-летнего водителя они заметили резкий запах алкоголя изо рта.
Медосвидетельствование показало 0,876 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водителя отстранили от управления транспортным средством.
Позже выяснилось, что мужчину уже привлекали к административной ответственности за езду в пьяном виде.
Теперь рязанцу грозит уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»), максимальное наказание по которой два года лишения свободы.