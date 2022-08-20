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В Клепиковском районе остановили пьяного пенсионера на «девятке»
Позже выяснилось, что мужчину уже привлекали к административной ответственности за езду в пьяном виде. Теперь рязанцу грозит уголовное наказание.

В Клепиковском районе остановили пьяного пенсионера на «девятке». Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В пятницу, 19 августа в деревне Мягково полицейские остановили «ВАЗ-21093» для проверки документов.

У 65-летнего водителя они заметили резкий запах алкоголя изо рта.

Медосвидетельствование показало 0,876 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водителя отстранили от управления транспортным средством.

Позже выяснилось, что мужчину уже привлекали к административной ответственности за езду в пьяном виде.

Теперь рязанцу грозит уголовное наказание по статье 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»), максимальное наказание по которой два года лишения свободы.