С 20 августа из-за лесных пожаров закрыли въезд в Деулино

Запрет не коснется местных жителей, спецтехники и служебных автомобилей со спецпропусками.

С 20 августа из-за лесных пожаров закрыли въезд в Деулино. Об этом сообщил врио губернатора Павел Малков в своем Telegram-канале.

Малков пояснил, что запрет ввели для усиления безопасности, так как один из очагов пожаров расположен вблизи населенного пункта.

Запрет не коснется местных жителей, спецтехники и служебных автомобилей со спецпропусками.

«В настоящее время в районе Деулина находится большая группировка сил и средств — свыше 220 человек и около 80 единиц техники. Их усилиями удается гасить новые очаги, не подпускать огонь на опасное расстояние», — написал Малков.