С 20 августа из-за лесных пожаров закрыли въезд в Деулино
Запрет не коснется местных жителей, спецтехники и служебных автомобилей со спецпропусками.
С 20 августа из-за лесных пожаров закрыли въезд в Деулино. Об этом
Малков пояснил, что запрет ввели для усиления безопасности, так как один из очагов пожаров расположен вблизи населенного пункта.
Запрет не коснется местных жителей, спецтехники и служебных автомобилей со спецпропусками.
«В настоящее время в районе Деулина находится большая группировка сил и средств — свыше 220 человек и около 80 единиц техники. Их усилиями удается гасить новые очаги, не подпускать огонь на опасное расстояние», — написал Малков.