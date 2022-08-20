Рязанцев попросили о помощи в поисках 51-летнего Василия Костюшкина
Местонахождение туляка неизвестно с 17 июля.
Рязанцев попросили о помощи в поисках 51-летнего Василия Костюшкина. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Местонахождение туляка неизвестно с 17 июля.
Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. Особые приметы: шрам от операции на спине, предположительно борода. Мужчина был одет в серую футболку, черные брюки и черные ботинки.
Туляк нуждается в медицинской помощи. Отмечается, что он может находиться в Рязанской области.
Тех, кто что-то знает о местонахождении Василия Костюшкина, просят сообщать по телефонам: +7-800-700-54-52 или 112.