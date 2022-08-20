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Рязанцев попросили о помощи в поисках 51-летнего Василия Костюшкина
Местонахождение туляка неизвестно с 17 июля.

Рязанцев попросили о помощи в поисках 51-летнего Василия Костюшкина. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Местонахождение туляка неизвестно с 17 июля.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы, серые глаза. Особые приметы: шрам от операции на спине, предположительно борода. Мужчина был одет в серую футболку, черные брюки и черные ботинки.

Туляк нуждается в медицинской помощи. Отмечается, что он может находиться в Рязанской области.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Василия Костюшкина, просят сообщать по телефонам: +7-800-700-54-52 или 112.