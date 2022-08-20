Родственники пострадавших ищут очевидцев смертельной аварии в Шиловском районе
Авария произошла 4 августа на 279 километре трассы М5 «Урал».
Родственники пострадавших ищут очевидцев смертельной аварии в Шиловском районе. Информацию
Авария произошла 4 августа на 279 километре трассы М5 «Урал».
27-летний водитель Volkswagen Golf превысил скорость и столкнулся с Mitsubishi Pajero, которым управлял 40-летний водитель.
Водитель Volkswagen от полученных травм погиб на месте ДТП. Три пассажира Mitsubishi получили травмы: 35-летняя женщина и двое детей 13 лет и одного года.
Всех, кто стал очевидцем ДТП, попросили обратиться к родственнице пострадавших