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Родственники пострадавших ищут очевидцев смертельной аварии в Шиловском районе
Авария произошла 4 августа на 279 километре трассы М5 «Урал».

Родственники пострадавших ищут очевидцев смертельной аварии в Шиловском районе. Информацию опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани» в субботу, 20 августа.

Авария произошла 4 августа на 279 километре трассы М5 «Урал».

27-летний водитель Volkswagen Golf превысил скорость и столкнулся с Mitsubishi Pajero, которым управлял 40-летний водитель.

Водитель Volkswagen от полученных травм погиб на месте ДТП. Три пассажира Mitsubishi получили травмы: 35-летняя женщина и двое детей 13 лет и одного года.

Всех, кто стал очевидцем ДТП, попросили обратиться к родственнице пострадавших Марине Павловой.