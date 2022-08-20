Москвичи пожаловались на смог из Рязанской области
Отмечается, что в пятницу, 19 августа, дымки не было.
В Москве снова заметили дымку из Рязанской области. Об этом сообщил
Ситуация сложилась в субботу, 20 августа. Москвичи вновь пожаловались на запах гари и заметную дымку.
По версии специалистов, явление спровоцировали пожары в Рязанской области. При этом в пятницу, 19 августа, дымки не было.
Как рассказал источнику ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, угроза сохранится на протяжении всей следующей недели. Это зависит от погоды и направления ветра.