Минобороны: Украина применила отравляющие вещества против российских военных

После выполнения задачи в Запорожской области у военнослужащих в анализах нашли отравляющее вещество ботулотоксин типа «В».

Минобороны РФ: Украина применила отравляющие вещества против российских военных. Об этом пишет РИА Новости .

В ведомстве рассказали журналистам, что 31 июля российских военных доставили в госпиталь с признаками сильного отравления после выполнения задачи около Васильевки Запорожской области.

Результаты обследования показали наличие в организмах военнослужащих ботулотоксина типа «В». Диагноз также подтвердили специалисты главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны в Санкт-Петербурге.

В Минобороны также заявили о подготовке документов, подтверждающих акт химического терроризма со стороны Украины. Их в ближайшее время направят в организацию по запрещению химоружия.