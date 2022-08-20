Касимовцы пожаловались на невывезенный мусор

По словам пользовательницы, отходы на площадке на улице 50 лет СССР не вывозят с 15 августа.

Касимовцы пожаловались на невывезенный мусор с площадки на улице 50 лет СССР. Пост появился в группе « Типичный Касимов ».

По словам пользовательницы, мусор не вывозится с 15 августа. «Его накопилась уже гора. Жара, зловоние, мухи», — рассказали в посте.

Жительница отметила, что она обращалась в «Эко-Пронск», однако это не дало результата. «Я, как председатель правления ТСЖ, была вынуждена обратиться с письменным заявлением к главе города, чтобы сдвинуть с места решение этой проблемы», — заявила пользовательница.

При этом жительница Касимова заметила, что площадка установлена неправильно. В частности, она подчеркнула, что вместо контейнеров должны быть установлены баки. «Площадка расположена под окнами квартир, что в жару создает еще больше неудобств для людей, живущих в этих домах», — констатировала пользовательница.