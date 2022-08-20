Глава минприроды РФ: в Рязанской области в местах пожаров дождей не ожидается

Напомним, в субботу, 20 августа, рязанский смог дошел до Москвы.

В Рязанской области в местах пожаров дождей не ожидается. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, пишет « Российская газета ».

По словам чиновника, погодные условия не улучшатся в течение нескольких недель. «Дождей не ожидается, ветер будет сильным. Соответственно, последствия, которые мы можем оценить в таких погодных условиях — возгорание, что здесь есть, даже небольшой площадью, дает дым, который уходит в центральную часть страны и мегаполисы», — заявил Козлов на пресс-подходе в Деулино.

Напомним, в субботу жители Москвы вновь обратили внимание на смог из Рязанской области.