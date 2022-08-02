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Владимир Сурин назначен и.о. начальника рязанского управления контроля и противодействия коррупции
Сурина назначили на должность исполняющего обязанности с 28 июля.

Владимир Сурин назначен и.о. начальника рязанского управления контроля и противодействия коррупции. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что бывшего начальника Владимира Самохвалова уволили в июле. Сурина назначили на должность исполняющего обязанности с 28 июля.

Ранее Владимир Сурин был замначальника полиции по оперативной работе, а с 2013 года стал заместителем главы УМВД.