Владимир Сурин назначен и.о. начальника рязанского управления контроля и противодействия коррупции

Сурина назначили на должность исполняющего обязанности с 28 июля.

Владимир Сурин назначен и.о. начальника рязанского управления контроля и противодействия коррупции. Об этом пишет « Новая газета » со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что бывшего начальника Владимира Самохвалова уволили в июле. Сурина назначили на должность исполняющего обязанности с 28 июля.

Ранее Владимир Сурин был замначальника полиции по оперативной работе, а с 2013 года стал заместителем главы УМВД.