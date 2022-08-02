В Скопине «Шкода» столкнулась с мотоциклом, пострадали два подростка

Очевидцы сообщили, что мотоцикл хотел обогнать автомобиль и не рассчитал маневр.

В Скопине «Шкода» столкнулась с мотоциклом, пострадали два подростка. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Авария произошла во вторник, 2 августа, в 14:30 на перекрестке улиц Карла Маркса и Бирюзова. 30-летний житель Скопинского района на Skoda Octavia ехал по главной дороге. Во время разворота он столкнулся с мотоциклом, на котором ехали 14-летние подростки: молодой человек и девушка без шлема.

Очевидцы сообщили, что мотоцикл хотел обогнать автомобиль и не рассчитал маневр.

Подростков с травмами доставили в Скопинский ММЦ. Проводится проверка.