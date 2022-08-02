В Шацке трое подростков сломали лавочку в городском парке
Их действия попали на камеру городского видеонаблюдения.
В Шацке трое подростков сломали лавочку в городском парке. Об этом во вторник, 2 августа,
Инцидент случился в воскресенье, 31 июля. По словам местного жителя, компания села на лавочку. Подростки начали упираться ногами в землю и шатать объект, который позже сломался.
Подростки быстро скрылись, но их действия попали на камеру видеонаблюдения. Позже удалось установить личности дебоширов — это оказались дети от 13 до 14 лет.
Уточняется, что теперь подростков заставят восстановить разрушенное имущество.