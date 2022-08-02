В Рязанской области 3 августа ожидается жара до +31 градуса
В среду, 3 августа на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.
В Рязанской области 3 августа ожидается жара до +31 градуса. Прогноз погоды
В среду, 3 августа на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.
Ветер переменного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит +11, +16, днем в регионе ожидается жара, воздух прогреется до +26, +31 градуса.