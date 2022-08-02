В Рязанской области 3 августа ожидается жара до +31 градуса

В среду, 3 августа на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.

В Рязанской области 3 августа ожидается жара до +31 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального МЧС.

В среду, 3 августа на территории Рязанской области ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ветер переменного направления будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит +11, +16, днем в регионе ожидается жара, воздух прогреется до +26, +31 градуса.