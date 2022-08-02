В Рязани заметили мертвых птиц на дороге
Кадры сняли в районе улиц Комбайновой и Коломенской.
В Рязани заметили мертвых птиц на дороге. Видео очевидца опубликовали в Telegram-канале Rzn_life во вторник, 2 августа.
Кадры сняли в районе улиц Комбайновой и Коломенской. По словам автора, во время утренней велопрогулки он увидел на дороге шесть мертвых птиц.
«Может от вони утренней, может кто пострелял. Но пострелять, извините, в жилом районе», — прокомментировал рязанец.
Ранее мертвых птиц рязанцы нашли в Канищеве.