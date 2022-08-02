В Рязани задержали двоих наркозакладчиков

Уголовное дело против рязанцев возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

В Рязани задержали двоих наркозакладчиков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Двоих рязанцев 27 и 30 лет задержали на улице Мервинской. Оперативники изъяли у них 40 граммов производного N-метилэфедрона и пять граммов мефедрона. Позднее на улице Высоковольтной оперативники обнаружили еще одну закладку с четырьмя граммами МДМА (так называемый «экстази»).

Выяснилось, что мужчины работали наркозакладчиками на один из даркнет-магазинов. Они часто меняли место жительства и посуточно снимали квартиры, где хранили и фасовали наркотики.

Уголовное дело против рязанцев возбудили по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).