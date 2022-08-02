В Рязани по всему городу отключили фонтаны

Во вторник, 2 августа, в Рязани отметили день ВДВ. Ранее в Роспотребнадзоре напомнили об опасности купания в фонтанах.

В Рязани по всему городу отключили фонтаны. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.

Во вторник, 2 августа, отключили фонтаны на Театральной площади, на Лыбедском бульваре, в сквере на Соборной, на площади Ленина, площади Победы и Московском шоссе.

Напомним, 2 августа в Рязани отметили день ВДВ.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили об опасности купания в фонтанах.