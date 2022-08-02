В Рязани отметили день ВДВ

Губернатор Павел Малков вместе с представителями власти, РВВДКУ возложили цветы к мемориалу павшим в локальных войнах и памятнику Василия Маргелова. После этого врио губернатора осмотрел музей истории воздушно-десантных войск. Мероприятия продолжились на стадионе «Спартак».

Во вторник, 2 августа, в Рязани отметили день ВДВ.

Губернатор Павел Малков вместе с представителями власти, РВВДКУ возложили цветы к мемориалу павшим в локальных войнах и памятнику Василия Маргелова. После этого врио губернатора осмотрел музей истории воздушно-десантных войск. Малков подчеркнул, что обязательно вернется в музей ещё раз на полноценную экскурсию.

«Музей ВДВ — невероятное место. Ему 50 лет и там царит уникальная атмосфера, живая история, живые традиции. Обязательно вернусь туда еще раз, потому что он достоин того, чтобы обойти там каждую комнату, посмотреть каждый экспонат. Те 40-50 минут, которые мы там провели, это первое касание и первый поверхностный взгляд, туда надо возвращаться на несколько часов. Я очень рекомендую это сделать всем, кто там еще не был», — рассказал глава региона.

Мероприятия продолжились на стадионе «Спартак», где прошел военно-спортивный праздник. Возле стадиона разместили боевую технику — военные грузовики, броневики, автомобили повышенной проходимости и другую спецтехнику.

Павел Малков приветствовал рязанцев и гостей города, десантников и ветеранов ВДВ.

«Сегодня значимый день для всей страны, но особенно он значим для нашего региона. Рязань — столица ВДВ, гордость нашего города. В день воздушно-десантных войск здесь всегда особая атмосфера. Сотни, даже тысячи офицеров, десантников из разных уголков России приезжают на этот праздник. Город, как и рязанское училище ВДВ для многих стал вторым домом… Десантники всегда впереди: Афганистан, Чечня, Сирия, Украина — список можно продолжать. Легендарные „войска дяди Васи“… Сегодня они тоже там, где труднее и нужнее всего. Мы гордимся их мужеством и боевыми заслугами», — отметил врио губернатора.

Он подчеркнул, что курсанты и офицеры поддерживают лучшие традиции десантного братства и обладают решительностью, смелостью и безупречной боевой подготовкой.

После официальной части прошли показательные выступления роты почетного караула десантного училища. Затем — военная эстафета, где десантники разбирали автоматы, бегали на время в противогазах, с гирями и «ранеными» товарищами.

Далее прошло выступление на квадроциклах. Зрителям показали рукопашные бои, захват отрядом спецназначения вражеского объекта и стрельбу из автоматов.

После этого на стадион приземлились спортсмены-парашютисты с флагами России, Рязани и ВДВ.

На сцене выступили музыкальные ансамбли, в том числе «Крылатая пехота». Завершилось мероприятие всеобщим исполнением песни «Синева».

В конце праздника, врио губернатора Павел Малков отметил, что все прошло на высшем уровне. «Очень интересно, красиво, ярко и динамично», — заключил он.