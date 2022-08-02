В Рязани на улице Зубковой пенсионерка выпала из окна и разбилась насмерть

Подробности трагедии привели в пресс-службе регионального следкома.

В Рязани на улице Зубковой пожилая женщина выпала из окна и разбилась насмерть. Об этом сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Трагедия случилась накануне в понедельник, 1 августа. В пресс-службе регионального следкома уточнили, что рассматриваются разные версии произошедшего.

По данному факту проводится проверка.

Позже стало известно, что погибшая страдала психическим расстройством.