В Рязани на улице Зубковой пенсионерка выпала из окна и разбилась насмерть
Подробности трагедии привели в пресс-службе регионального следкома.
В Рязани на улице Зубковой пожилая женщина выпала из окна и разбилась насмерть. Об этом сообщили в СУ СКР по Рязанской области.
Трагедия случилась накануне в понедельник, 1 августа. В пресс-службе регионального следкома уточнили, что рассматриваются разные версии произошедшего.
По данному факту проводится проверка.
Позже стало известно, что погибшая страдала психическим расстройством.