В Рязани на улице Островского на десять дней закроют движение транспорта

Причина — ремонтные работы на теплотрассе.

В Рязани на улице Островского на десять дней закроют движение транспорта. Информацию разместили на сайте мэрии.

С 10:00 среды, 3 августа, до 24:00 субботы, 13 августа, на улице Островского в районе дома № 20 закроют движение транспорта. Причина — ремонтные работы на теплотрассе.

Место работ огородят и выставят предупреждающие знаки.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что в Рязани отремонтируют Первомайский проспект и улицу Циолковского.