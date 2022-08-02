В Рязани на улице Островского на десять дней закроют движение транспорта
Причина — ремонтные работы на теплотрассе.
В Рязани на улице Островского на десять дней закроют движение транспорта. Информацию
С 10:00 среды, 3 августа, до 24:00 субботы, 13 августа, на улице Островского в районе дома № 20 закроют движение транспорта. Причина — ремонтные работы на теплотрассе.
Место работ огородят и выставят предупреждающие знаки.
Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что в Рязани отремонтируют Первомайский проспект и улицу Циолковского.