В Рязани на улице Октябрьской остановили пьяного водителя на «Рено»

Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.

В Рязани на улице Октябрьской остановили пьяного водителя на Renault. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Во вторник, 2 августа, около 02:15 патрульные полицейский остановили Renault Logan, который неуверенно двигался по дороге. За рулем иномарки находился 43-летний житель Рязани, от него исходил резкий запах алкоголя.

Медосвидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя. Его отстранили от управления транспортным средством и составили административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение «прав» на срок от полутора до двух лет.