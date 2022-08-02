В Рязани избившего мужчину рецидивиста опознали по его собаке

Конфликт случился в Октябрьском районе.

В Рязани мужчина избил местного жителя и отобрал у него телефон. Об этом во вторник, 2 августа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 43-летний рязанец и сообщил, что его избил неизвестный мужчина. Потерпевший пояснил, что вечером сидел на лавочке возле дома в состоянии алкогольного опьянения. Мимо него проходил с собакой мужчина, с которым впоследствии начался конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего, а затем отобрал у него телефон и скрылся. Пострадавший обратился в полицию.

Правоохранители начали искать дебошира. Через местных жителей они выяснили, что тот часто гуляет с породистой собакой в определенное время. Полицейские дождались очередного времени выгула собаки и задержали злоумышленника.

Выяснилось, что ранее задержанный 23-летний мужчина привлекался к уголовной ответственности. Его судили за кражу, мошенничество и грабеж. На момент конфликта рязанец сам был пьян и агрессивно отреагировал на случайного собеседника.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.