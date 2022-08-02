В России в сентябре появятся электромобили российского бренда Evolute

Электрокары начнут делать на липецком заводе «Моторинвест».

В России в сентябре появятся электромобили российского бренда Evolute. Об этом во вторник, 2 августа, сообщило агентство РИА ФАН.

Новинка появится уже в 2022 году. Электрокары начнут делать на липецком заводе «Моторинвест» уже в сентябре. Среди моделей планируют выпускать седаны, минивэны и кроссоверы. Автомобили получат электрическую силовую установку от 150 до 693 лошадиных сил с запасом хода до 750 километров.

Первые дилерские центры откроют в девяти городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Воронеже, Липецке, Казани и Ростове-на-Дону.

Как пояснило СМИ, в дальнейшем дилерскую сеть расширят по всей стране.