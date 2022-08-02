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В Перми вынесли приговор рязанцу, продававшему несуществующих собак через интернет
Рязанец обманывал россиян через сайт бесплатных объявлений. Он размещал информацию о продаже породистых щенков, связывался с покупателями, брал от них деньги в качестве предоплаты и переставал выходить на связь.

В Пермском крае вынесли приговор 22-летнему рязанцу, который продавал несуществующих щенков через интернет. Подробности в понедельник, 1 августа, привела пресс-служба регионального УМВД.

Рязанец обманывал россиян через сайт бесплатных объявлений. Он размещал информацию о продаже породистых щенков, связывался с покупателями, брал от них деньги в качестве предоплаты и переставал выходить на связь.

После аналогичного преступления в полицию обратилась жительница Кудымкара. Тогда полицейские начали поиск мошенника. Правоохранители выяснили, что рязанец уже привлекался к уголовной ответственности за подобные махинации.

Всего от рук мошенника пострадали около 20 россиян. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

В отношении рязанца завели уголовное дело. В ходе предварительного следствия фигурант полностью возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.

Суд назначил виновному наказание в виде денежного штрафа.