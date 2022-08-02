В Окском заповеднике из-за удара молнии загорелась лесная подстилка

Посетителей заповедника попросили соблюдать меры противопожарной безопасности и не заходить в лес.

В Окском заповеднике из-за удара молнии загорелась лесная подстилка. Об этом пишет ИД «Пресса».

Возгорание обнаружили в ночь на понедельник, 1 августа. Специалисты пояснили, что возгорание произошло из-за сильных грозовых разрядов. Возгорание ликвидировали с утру.

Во вторник, 2 августа, площадь пожара составила более 16 гектаров, сообщили в пресс-службе Окского заповедника. На месте находятся десять человек личного состава и три единицы техники.

Посетителей заповедника попросили соблюдать меры противопожарной безопасности и не заходить в лес.