В Минсельхозе заявили об отсутствии дефицита чая на российском рынке

Такое заявление ведомство сделало после новости от чайной компании Ekaterra, которая владеет брендами Lipton, Brooke Bond и Saito, об уходе из России.

В Минсельхозе заявили об отсутствии дефицита чая на российском рынке. Об этом в понедельник, 1 августа, написало ведомство в своем Telegram-канале.

Такое заявление Минсельхоз сделал после новости от чайной компании Ekaterra, которая владеет брендами Lipton, Brooke Bond и Saito, об уходе из России.

В ведомстве заверили, что страна полностью обеспечена чайной продукцией. Также в Минсельхозе добавили, что уход компании Ekaterra никак не скажется на ассортименте чая — их доля слишком мала для российского рынка. Основную долю внутреннего рынка занимают компании с российским капиталом.