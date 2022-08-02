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В МЧС рассказали подробности пожара на улице Каширина

Стали известны подробности пожара в кафе на улице Каширина. Об этом во вторник, 2 августа, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар случился в кафе «Ташкент». Сообщение о возгорании поступило в 19.55. В 20.08 пожарные локализовали огонь, а в 20.13 ликвидировали открытое горение.

На место привлекались пять единиц техники и 15 человек личного состава. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

Причина возгорания выясняется.