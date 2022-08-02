В культурно-историческом проекте «Улицы Рязани» появились десять новых историй

РЗН. Инфо вместе с агентством развития туризма Рязанской области запустил продолжение спецпроекта «Улицы Рязани». В нем появились десять новых историй и улиц: Свободы, Соборная, Петрова, Радищева, Горького, Николодворянская, Павлова, Новослободская, Фирсова и Полонского.

РЗН. Инфо вместе с агентством развития туризма Рязанской области запустил продолжение спецпроекта «Улицы Рязани». В нем появились десять новых историй и улиц: Свободы, Соборная, Петрова, Радищева, Горького, Николодворянская, Павлова, Новослободская, Фирсова и Полонского.

В 2015 году команда РЗН. инфо запустила спецпроект «Улицы Рязани». Тогда авторы 12 историй делились своими воспоминаниями о том, как выглядели улицы Рязани несколько десятилетий назад, и чем они им запомнились. Читая тексты, многие увидели в авторах себя благодаря рассказам о том, «как ждали в праздники продажи пломбира и шоколадного мороженого, как играли в „казаки-разбойники“ и как ходили в магазин за продуктами».

Авторами новых историй стали: Элла Хрусталева, Павел Коньков, Ольга Джафарова, Николай Матросов, Ольга Пименова, Игорь Крысанов, Дмитрий Филиппов и Владимир Фролов.

Хотя авторы спецпроекта не ставили перед собой цель сделать свои воспоминания историческими очерками, из их рассказов можно узнать, где появился первый в городе супермаркет, и что согласно регулярному плану развития Рязани улицы получали не названия, а «нумера».

Благодаря помощи сотрудников областного архива, читатели смогут познакомиться со снимками, многие из которых никогда раньше не публиковались. В 2022 году «Улицы Рязани» получили продолжение — агентство развития туризма Рязанской области поддержало спецпроект. Таким образом, список дополнился новыми улицами с воспоминаниями из детства.