В Алтайском крае при пожаре погибли две девочки и их бабушка

По предварительной версии, пожар случился из-за нарушения монтажа электрооборудования.

В Алтайском крае при пожаре погибли две девочки и их бабушка. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Трагедия случилась в частном доме в селе Озерки Тальменского района. На момент пожара в доме находились четыре человека — четырехлетняя и семилетняя девочки, их мать и бабушка. По предварительной версии, пожар случился из-за нарушения монтажа электрооборудования.

В результате мать детей сильно пострадала, но выжила. При тушении пожара спасатели нашли тела остальных домочадцев.

По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначена судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы.