В Алтайском крае при пожаре погибли две девочки и их бабушка
По предварительной версии, пожар случился из-за нарушения монтажа электрооборудования.
В Алтайском крае при пожаре погибли две девочки и их бабушка. Об этом во вторник, 2 августа,
Трагедия случилась в частном доме в селе Озерки Тальменского района. На момент пожара в доме находились четыре человека — четырехлетняя и семилетняя девочки, их мать и бабушка. По предварительной версии, пожар случился из-за нарушения монтажа электрооборудования.
В результате мать детей сильно пострадала, но выжила. При тушении пожара спасатели нашли тела остальных домочадцев.
По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначена судебно-медицинская, пожаро-техническая и криминалистическая экспертизы.