Умерла бывший директор рязанского хлебозавода № 5 Мария Дмитриева
Марию Дмитриеву похоронили в понедельник, 1 августа, на Шереметьевском кладбище.
В Рязани скончалась директор хлебозавода № 5 и основатель ОАО «Рязаньхлеб» Мария Дмитриева. Об этом
Марию Дмитриеву похоронили в понедельник, 1 августа, на Шереметьевском кладбище. Причина смерти не указана.
При жизни женщина более 23-х лет руководила одним из крупнейших хлебозаводов в Рязани. Позже она возглавила хлебозавод № 5 и руководила им даже после выхода на пенсию.
«Она была беспощадна к тем, кто нарушает технологии, потому что хотела печь для людей хороший, качественный хлеб, который приносит здоровье. К сожалению, сейчас при приготовлении хлеба кладут много лишних вредных веществ, не думая о здоровье потребителей», — рассказали ее коллеги.