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Умерла бывший директор рязанского хлебозавода № 5 Мария Дмитриева
Марию Дмитриеву похоронили в понедельник, 1 августа, на Шереметьевском кладбище.

В Рязани скончалась директор хлебозавода № 5 и основатель ОАО «Рязаньхлеб» Мария Дмитриева. Об этом сообщила «КП-Рязань».

Марию Дмитриеву похоронили в понедельник, 1 августа, на Шереметьевском кладбище. Причина смерти не указана.

При жизни женщина более 23-х лет руководила одним из крупнейших хлебозаводов в Рязани. Позже она возглавила хлебозавод № 5 и руководила им даже после выхода на пенсию.

«Она была беспощадна к тем, кто нарушает технологии, потому что хотела печь для людей хороший, качественный хлеб, который приносит здоровье. К сожалению, сейчас при приготовлении хлеба кладут много лишних вредных веществ, не думая о здоровье потребителей», — рассказали ее коллеги.