Рязанцы пожаловались, что их не пустили на трибуны стадиона «Спартак» на праздник ВДВ
Рязанцы рассказали, что зрителей не пустили трибуны, которые были полупустыми и затянутыми флагами.
Рязанцы пожаловались, что их не пустили на трибуны стадиона «Спартак» на праздник ВДВ. Об этом рассказали очевидцы в группе «
По их словам, трибуны были полупустыми и затянутыми флагами.
«В итоге, смотрите гости дорогие из кустов. Даже детей не пускают. Спасибо вам за организацию», — прокомментировал автор поста.
Рязанцы предложили в дальнейшем проводить подобные мероприятия на более вместительном стадионе ЦСК.
По данным корреспондента РЗН. инфо, противоположная трибуна была полностью заполнена.