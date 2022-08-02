Рязанцы пожаловались, что их не пустили на трибуны стадиона «Спартак» на праздник ВДВ

Рязанцы рассказали, что зрителей не пустили трибуны, которые были полупустыми и затянутыми флагами.

Рязанцы пожаловались, что их не пустили на трибуны стадиона «Спартак» на праздник ВДВ. Об этом рассказали очевидцы в группе « Рязань » во вторник, 2 августа.

По их словам, трибуны были полупустыми и затянутыми флагами.

«В итоге, смотрите гости дорогие из кустов. Даже детей не пускают. Спасибо вам за организацию», — прокомментировал автор поста.

Рязанцы предложили в дальнейшем проводить подобные мероприятия на более вместительном стадионе ЦСК.

По данным корреспондента РЗН. инфо, противоположная трибуна была полностью заполнена.