Рекламное сообщество попросило помощи у Малкова и Фомина

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», изменения в который внесли и приняли в первом чтении 15 июля. Депутаты внесли изменения и ввели понятие «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений». Это должностное лицо хотят наделить неправомерными полномочиями, а остальные участники рынка наружной рекламы с принятием поправок это право потеряют.

Союз операторов наружной рекламы обратился за помощью и поддержкой к врио главы Рязанской области Павлу Малкову и председателю рязоблдумы Аркадию Фомину из-за принятия поправок в законопроект «О рекламе». Об этом во вторник, 2 августа, стало известно РЗН.инфо.

Речь идет о законопроекте «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», изменения в который внесли и приняли в первом чтении 15 июля. Депутаты внесли изменения и ввели понятие «единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений». Это должностное лицо хотят наделить неправомерными полномочиями, а остальные участники рынка наружной рекламы с принятием поправок это право потеряют.

Так, регионы не смогут планировать схемы размещения рекламных конструкций, что является фактически вмешательством коммерческих компаний в деятельность местных властей по формированию облика региона. Органы самоуправления обяжут согласовывать любую установку или демонтаж рекламных конструкций и их содержание с этим самым единым оператором.

Кроме того, регионы смогут заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 30 лет без проведения торгов. Также смогут и отказаться от таких разрешений.

Рекламное сообщество попросило Павла Малкова и Аркадия Фомина учесть мнение операторов наружной рекламы при подготовке официальной позиции по запросу со стороны федеральных органов исполнительной власти, поддержать сформулированную отраслью наружной рекламы позицию, а также оказать содействие по недопущению принятия этого законопроекта.