Представитель рязанской епархии объяснил продажу пива в трапезной на территории кремля

По словам протоиерея, торговля пивом, как и вином, не противоречит церковному уставу.

Представитель рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков объяснил продажу пива в трапезной «Кремлевская». Его слова во вторник, 2 августа, привела «Медиарязань».

По словам протоиерея, торговля пивом, как и вином, не противоречит церковному уставу. Арсений Вилков объяснил, что слабоалкогольный напиток впервые начали продавать в монастырях, поэтому оно по правилу считается традиционным напитком.

Он привел в пример обители на Кипре, Афоне и Сербии, которые предлагают паломникам вино и пиво собственного приготовления. Оно необходимо, чтобы те могли подкрепить силы после долгого пути.

При этом Арсений Вилков подчеркнул, что в употреблении напитков нужно знать меру.

«Вино веселит сердце человека, но церковь предостерегает от злоупотреблений, от пагубной зависимости, от алкоголизма. Тем не менее, пиво в трапезной Кремля никак не противоречит традициям или церковному уставу», — сказал протоиерей.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на торговлю слабоалкогольным напитком в кремлевской трапезной.