Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
27°
Срд, 03
28°
Чтв, 04
29°
ЦБ USD 60.16 -1.89 03/08
ЦБ EUR 61.27 -1.98 03/08
Нал. USD 64.1 / 65.45 02/08 18:55
Нал. EUR 67.15 / 68.95 02/08 18:55
Новости
Публикации
В «Точке кипения» обсудили направления цифровизации Рязанской области
На мероприятии присутствовали министр цифрового развити...
28 июля 19:16
4 036
Эксперт рассказал о состоянии российского авторынка после легализации...
Почему легализация параллельного импорта не спасает ни ...
27 июля 12:08
5 051
В Рязани благоустроят территорию бывшего шпалозавода, а в Борках созда...
Состоялся экспертный круглый стол, на котором обсуждало...
25 июля 16:48
10 260
Рязанский следователь Александр Санферов рассказал о резонансных делах...
25 июля в нашей стране уже в девятый раз отмечается ден...
25 июля 11:11
14 399
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Представитель рязанской епархии объяснил продажу пива в трапезной на территории кремля
По словам протоиерея, торговля пивом, как и вином, не противоречит церковному уставу.

Представитель рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков объяснил продажу пива в трапезной «Кремлевская». Его слова во вторник, 2 августа, привела «Медиарязань».

По словам протоиерея, торговля пивом, как и вином, не противоречит церковному уставу. Арсений Вилков объяснил, что слабоалкогольный напиток впервые начали продавать в монастырях, поэтому оно по правилу считается традиционным напитком.

Он привел в пример обители на Кипре, Афоне и Сербии, которые предлагают паломникам вино и пиво собственного приготовления. Оно необходимо, чтобы те могли подкрепить силы после долгого пути.

При этом Арсений Вилков подчеркнул, что в употреблении напитков нужно знать меру.

«Вино веселит сердце человека, но церковь предостерегает от злоупотреблений, от пагубной зависимости, от алкоголизма. Тем не менее, пиво в трапезной Кремля никак не противоречит традициям или церковному уставу», — сказал протоиерей.

Напомним, ранее рязанцы пожаловались на торговлю слабоалкогольным напитком в кремлевской трапезной.