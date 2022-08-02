Полиция ищет очевидцев майского ДТП на улице Вокзальной

На улице Вокзальной рязанец на Volkswagen сбил 58-летнюю женщину.

Рязанская полиция ищет свидетелей майского ДТП. Информация об этом во вторник, 2 августа, появилась на сайте регионального УМВД.

Авария случилась 9 мая примерно в 15:40 вблизи дома № 89 по улице Вокзальной. Там 54-летний рязанец на автомобиле Volkswagen Polo сбил пешехода — 58-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, она переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате столкновения женщину госпитализировали с травмами.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту ДТП, просьба позвонить по телефону (4912)44-46-08 или обратиться по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д. 12, корпус 1.