Малков поручил включить Сапожковскую школу в программу комплексной реконструкции

Сейчас учебному учреждению требуется ремонт. Однако существует ряд ограничений, которые возникли в связи с тем, что в 2018 году школа получила статус вновь выявленного объекта культурного наследия.

Врио главы региона Павел Малков посетил Сапожковский район с рабочим визитом. Итоги поездки в понедельник, 1 августа, он опубликовал в своем Telegram-канале.

По его словам, в Сапожке есть две ключевые проблемы — изношенная водопроводная сеть и плохие дороги, в том числе, ведущие до школ.

«Будем усиливать работу профильных ведомств и обратимся за поддержкой на федеральный уровень. Поручил местной администрации сформировать перечень наиболее проблемных мест. Расставим приоритеты и приступим к реализации», — сказал Малков.

В рамках рабочей поездки врио главы региона посетил Сапожковскую среднюю школу имени Героя России Алексея Тучина. Сейчас учебному учреждению требуется ремонт. Однако существует ряд ограничений, которые возникли в связи с тем, что в 2018 году школа получила статус вновь выявленного объекта культурного наследия.

«Сейчас стоит вопрос включения школы в программу по комплексной реконструкции. Мы обязательно это сделаем. В нескольких районах уже есть результаты: кроме ремонта объектов, обновляются оборудование и учебные пособия, благоустраивается окружающее пространство», — отметил врио главы региона. Вопрос будет прорабатываться совместно с федеральным министерством культуры.

Также Павел Малков посетил Сапожковский центр соцобслуживания населения.

«Центр вызывает самые положительные эмоции. Видно, что люди окружены заботой, специализированное оборудование используется в полной мере. Такой подход к работе вызывает уважение. Реализуемая программа также зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Будем внедрять ее в других районах», — заключил врио губернатора.