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Четыре касимовские УК расторгли договор с региональным КВЦ
Причиной расторжения договора стала кадровая политика руководителя КВЦ Ирины Гончаровой

Четыре касимовские УК расторгли договор с региональным КВЦ. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственные источники.

Речь идет об управляющих компаниях «ЖКО 17 Касимов», «ЖКО 17», «Жилбытсервис Касимов» и «Жилбытсервис».

Сообщается, что причиной расторжения договора стала кадровая политика руководителя КВЦ Ирины Гончаровой: вначале она уволила завхоза Александра Барановского, а в середине июля — заместителя по экономике и финансам Елену Рябинкину. Когда Рябинкина ушла в отпуск в нарушение трудового договора на ее место взяли совместителя и не согласовали назначение с профильным заммэра и начальником управления ЖКХ.

Также уточняется, что заявления на увольнение в КВЦ уже написали: заместитель директора по информационным технологиям, главный бухгалтер, руководитель группы по работе с физическими лицами (это подразделение ведет прием платежей) и заместитель главного бухгалтера.