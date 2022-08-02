Арбитражный суд оставил решение о штрафе «Эко-Пронска» без изменений

В июле 2021 года регоператора привлекли к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг.

Арбитражный суд оставил решение о штрафе «Эко-Пронска» без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС.

В июле 2021 года регоператора привлекли к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на рынке услуг. Штраф в 125 тысяч рублей назначили за то, что «Эко-Пронск» брал плату за услуги по вывозу твердых бытовых отходов с жильцов новостройки, у которых не было оборудованной площадки для мусора. За первые пять месяцев 2020 года жильцы делали ремонт в квартирах, а строительные отходы вывозили по отдельному договору. Несмотря на это «Эко-Пронск» назначил плату за свои услуги, так как дом уже был сдан.

Жильцы обратились в антимонопольную службу, после чего на регоператора наложили административный штраф. «Эко-Пронск» не согласился с результатами дела и обжаловало постановление. Суды трех инстанций отказали региональному оператору в удовлетворении его требований. 28 июля дело рассматривал Арбитражный суд.

После вмешательства антимонопольного органа, ООО «Эко-Пронск» вернуло жителям дома излишне уплаченные денежные средства в размере 125,7 тыс. руб.