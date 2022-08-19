Врио губернатора Малков попросил рязанцев не посещать леса

Об этом он написал на личной странице во «Вконтакте».

Врио главы региона Павел Малков попросил рязанцев воздержаться от посещения лесов. Об этом в пятницу, 19 августа, он написал на личной странице во «Вконтакте».

«Приближаются выходные. Прошу вас проявить сознательность и воздержаться от походов в лес. В регионе по-прежнему сохраняется высокая пожарная опасность. До сих пор не удалось локализовать все очаги возгораний. Поэтому важно неукоснительно соблюдать правила противопожарной безопасности», — написал Малков.

Он также напомнил, что в регионе приостановили открытие охотничьего сезона. Также врио главы региона добавил, что он взял на личный контроль проведение профилактических мероприятий, чтобы не допустить новых возгораний. В том числе опашку и создание минерализованных полос вблизи населенных пунктов.