В Ульяновской области «КамАЗ» насмерть сбил пожилого велосипедиста и скрылся
Его разыскивает полиция.
В Ульяновской области «КамАЗ» насмерть сбил пожилого велосипедиста и скрылся. Об этом пишет портал «
Авария произошла в пятницу, 19 августа, в Димитровграде на улице Куйбышева около дома № 235.
Грузовик выезжал с прилегающей территории и наехал на 61-летнего велосипедиста. Мужчина двигался по тротуару и объезжал «КамАЗ» спереди.
От полученных травм велосипедист умер на месте ДТП. Водитель грузовика скрылся с места происшествия. Его разыскивает полиция.