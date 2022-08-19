Полиция опубликовала фотографии с места ДТП со скутером в Сасовском районе
Авария произошла утром в четверг, 18 августа.
Региональное управление МВД опубликовало фотографии с места ДТП со скутером в Сасовском районе.
Авария произошла в четверг, 18 августа, примерно в 8:00, около дома № 32 по улице Почтовой поселка Кустаревка.
По предварительной версии, водитель скутера Motoland не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. Транспорт опрокинулся.
Водителя госпитализировали. Проводится проверка.