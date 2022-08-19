В Ряжске полицейские задержали пьяного водителя «Субару»
Ранее его привлекали к уголовной ответственности за схожее преступление.
В Ряжске полицейские задержали пьяного водителя Subaru. Об этом сообщило
Инцидент произошел утром в четверг, 18 августа, около 8:00.
На улице Максима Горького сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль Subaru. При общении с водителем, патрульные обратили внимание на идущий от него запах алкоголя.
Тест показал у 30-летнего жителя Александро-Невского района 1,230 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Выяснилось, что ранее водителя привлекали к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ («управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).
Фото: zr.ru