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В Ряжске полицейские задержали пьяного водителя «Субару»
Ранее его привлекали к уголовной ответственности за схожее преступление.

В Ряжске полицейские задержали пьяного водителя Subaru. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Инцидент произошел утром в четверг, 18 августа, около 8:00.

На улице Максима Горького сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль Subaru. При общении с водителем, патрульные обратили внимание на идущий от него запах алкоголя.

Тест показал у 30-летнего жителя Александро-Невского района 1,230 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Выяснилось, что ранее водителя привлекали к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ («управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).

Фото: zr.ru