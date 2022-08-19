В рязанскую колонию-поселение пытались пронести телефоны
На курьера составили административный протокол.
В рязанскую колонию-поселение пытались пронести запрещенные предметы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.
Инцидент произошел в КП-4 в Скопинском районе.
В свертке, который пытался доставить мужчина, были девять мобильных телефонов и пластиковые бутылки с двумя литрами спиртосодержащей жидкости.
Оперативники знали о готовящемся перебросе. Мужчину задержали в момент попытки отправления посылки. Он держал в руках синий полиэтиленовый сверток, перемотанный скотчем.
На курьера составили административный протокол. Материалы проверки направили в Скопинский райсуд.