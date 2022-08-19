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В Рязанской области резко возросло количество заболевших коронавирусом
В пятницу, 19 августа, в регионе зафиксировали 374 новых случая COVID-19.

В Рязанской области резко возросло количество заболевших коронавирусом. Данные опубликовали на сайте федерального оперштаба.

В пятницу, 19 августа, в регионе зафиксировали 374 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии ковидом заразились 127 298 человек. Госпитализировано за сутки семь человек. Выздоровели за сутки 110 рязанцев, всего — 121 211. Всего с начала пандемии в регионе умерли 3 418 человек.

В России за сутки выявили 37 609 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии заболели 19 037 664 человек. Выздоровели за сутки 21 887 россиян, всего — 18 238 128. Умерли за сутки 65 человек, всего — 383 427.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 августа в Рязанской области зарегистрировали 244 новых случая заражения коронавирусом.