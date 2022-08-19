В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар
Уточняется, что пожарные предотвратили переход огня на населенный пункт Деулино.
В Рязанской области локализовали крупный верховой пожар. Об этом в пятницу, 19 августа,
Уточняется, что пожарные предотвратили переход огня на населенный пункт Деулино.
«Благодаря слаженным действиям пожарных подразделений и авиации МЧС удалось локализовать верховой пожар и не допустить его распространения на населенный пункт Деулино», — сообщили в МЧС.
Ранее врио главы региона Павел Малков сообщил, что на территории Рязанского района ввели режим ЧС.