В Рязани пропал 42-летний Александр Андреев
Местонахождение мужчины неизвестно с 5 августа.
В Рязани пропал 42-летний Александр Андреев. Об этом сообщил
Местонахождение мужчины неизвестно с 5 августа.
Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые с проседью волосы, серые глаза.
Рязанец был одет в черные спортивные брюки, серую футболку, серые замшевые мокасины.
Тех, кто что-то знает о местонахождении Александра Андреева, просят сообщать по телефонам: 112 или +7-800-700-54-52.