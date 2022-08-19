В Рязани бывшего руководителя офиса продаж телекоммуникационной компании обвиняют в присвоении денег
По версии следствия, он похитил свыше 500 тысяч рублей.
В Рязани бывшего руководителя офиса продаж телекоммуникационной компании обвиняют в присвоении денег. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления
Специалисты установили, что подозреваемый похитил с января по февраль 2022 года свыше 500 тысяч рублей. Под видом клиента подозреваемый перевел деньги на банковскую карту при помощи системы переводов — у него был к ней доступ.
Обвиняемый возместил 105 тысяч рублей имущественного ущерба.
Уголовное дело направили в суд.