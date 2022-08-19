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В Рязани задержали 23-летнего иностранца-фигуранта мошеннической схемы
Преступника удалось задержать после обращения 80 и 87-летних рязанок в правоохранительные органы.

В Рязани задержали 23-летнего иностранного гражданина, который участвовал в мошеннической схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». Подробности задержания в пятницу, 19 августа, привела пресс-служба регионального УМВД.

Преступника удалось задержать после обращения 80 и 87-летних рязанок в правоохранительные органы. Они рассказали, что им на стационарные телефоны позвонили неизвестные и сообщили, что их близкие родственники стали виновниками ДТП, в которых пострадали люди. Чтобы им избежать уголовной ответственности, им предложили срочно найти деньги.

Так одна из пенсионерок лишилась 500 тысяч рублей, а вторая — 240 тысяч рублей. Заявительницы рассказали, что деньги у них забирал курьер. После того, как они отходили от шока, узнавали, что их родственники не попадали в аварии.

Правоохранители выяснили приметы курьера и маршруты его передвижения. К тому времени он покинул Рязань. Его удалось задержать в соседнем регионе. Курьером оказался 23-летний житель одной из стран Средней Азии. Он признался, что нашел работу по интернету и знал преступный умысел своего работодателя.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу и проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.